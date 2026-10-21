NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in CRESUD-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 21.10.2023 wurde die CRESUD-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,72 USD. Bei einem Investment von 100 USD in CRESUD-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,960 CRESUD-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 144,50 USD, da sich der Wert einer CRESUD-Aktie am 20.10.2026 auf 11,15 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,50 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at