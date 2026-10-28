CRESUD Aktie
WKN: 906164 / ISIN: US2264061068
|Profitable CRESUD-Anlage?
|
28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades CRESUD-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der CRESUD-Aktie betrug an diesem Tag 5,21 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 191,809 CRESUD-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 102,23 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Papiers am 27.10.2026 auf 10,96 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 110,22 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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