NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades CRESUD-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der CRESUD-Aktie betrug an diesem Tag 5,21 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 191,809 CRESUD-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 102,23 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Papiers am 27.10.2026 auf 10,96 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 110,22 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at