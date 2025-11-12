NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen CRESUD-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

CRESUD-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,26 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die CRESUD-Aktie investierten, hätten nun 9,747 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 115,69 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Anteils am 11.11.2025 auf 11,87 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,69 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at