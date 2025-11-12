CRESUD Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor einem Jahr eingebracht
CRESUD-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,26 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die CRESUD-Aktie investierten, hätten nun 9,747 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 115,69 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Anteils am 11.11.2025 auf 11,87 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,69 Prozent zugenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
