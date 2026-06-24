CRESUD Aktie

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WKN: 906164 / ISIN: US2264061068

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Langfristige Performance 24.06.2026 16:05:05

NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CRESUD-Aktien gewesen.

Am 24.06.2025 wurde das CRESUD-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die CRESUD-Aktie an diesem Tag bei 10,60 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CRESUD-Aktie investiert, befänden sich nun 94,382 CRESUD-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 080,68 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Papiers am 23.06.2026 auf 11,45 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 8,07 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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