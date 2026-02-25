NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CRESUD von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen CRESUD-Investment verdienen können.

Das CRESUD-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das CRESUD-Papier an diesem Tag 9,87 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 012,818 CRESUD-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (11,67 USD), wäre das Investment nun 11 819,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,20 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at