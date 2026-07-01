CRESUD Aktie

CRESUD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906164 / ISIN: US2264061068

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CRESUD-Investment 01.07.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CRESUD von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CRESUD gewesen.

Vor 3 Jahren wurden CRESUD-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 7,50 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 332,893 CRESUD-Aktien. Die gehaltenen CRESUD-Papiere wären am 30.06.2026 14 941,73 USD wert, da der Schlussstand 11,21 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 49,42 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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