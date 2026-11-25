Das CRESUD-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die CRESUD-Aktie an diesem Tag 4,36 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 294,188 CRESUD-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 7,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 055,26 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 80,55 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at