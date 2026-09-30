NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CRESUD-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CRESUD-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit CRESUD-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren CRESUD-Anteile an diesem Tag 4,61 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die CRESUD-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,712 CRESUD-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.09.2026 252,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,64 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 152,73 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at