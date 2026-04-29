CRESUD Aktie

CRESUD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906164 / ISIN: US2264061068

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Investmentbeispiel 29.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CRESUD von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen CRESUD-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die CRESUD-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren CRESUD-Anteile an diesem Tag 10,95 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das CRESUD-Papier investiert hätte, befänden sich nun 913,403 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (11,26 USD), wäre die Investition nun 10 284,92 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,85 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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