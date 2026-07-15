NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Verlust hätte ein CRESUD-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde die CRESUD-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13,89 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CRESUD-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 72,020 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CRESUD-Aktie auf 10,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 785,74 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,43 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at