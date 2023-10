NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in CRESUD eingebracht

Wer vor Jahren in CRESUD eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der CRESUD-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 8,40 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 119,015 CRESUD-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 819,42 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Anteils am 10.10.2023 auf 6,89 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,06 Prozent abgenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at