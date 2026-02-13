NASDAQ Composite Index-Titel CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CSG Systems International-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in CSG Systems International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 13.02.2025 wurde das CSG Systems International-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 63,58 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das CSG Systems International-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 157,282 CSG Systems International-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 521,23 USD, da sich der Wert eines CSG Systems International-Anteils am 12.02.2026 auf 79,61 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,21 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von CSG Systems International belief sich jüngst auf 2,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at