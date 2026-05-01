CSG Systems International Aktie

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WKN: 899518 / ISIN: US1263491094

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Lohnende CSG Systems International-Investition? 01.05.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Titel CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSG Systems International von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CSG Systems International-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das CSG Systems International-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das CSG Systems International-Papier 44,38 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 22,533 CSG Systems International-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 80,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 811,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81,19 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte CSG Systems International einen Börsenwert von 2,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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