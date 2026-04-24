NASDAQ Composite Index-Titel CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSG Systems International von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CSG Systems International-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das CSG Systems International-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das CSG Systems International-Papier 46,60 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,146 CSG Systems International-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.04.2026 auf 80,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 172,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,38 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte CSG Systems International einen Börsenwert von 2,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at