WKN: 899518 / ISIN: US1263491094

CSG Systems International-Anlage unter der Lupe 27.02.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Titel CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSG Systems International von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CSG Systems International-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CSG Systems International-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 46,15 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 21,668 CSG Systems International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.02.2026 gerechnet (79,88 USD), wäre die Investition nun 1 730,88 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 73,09 Prozent erhöht.

CSG Systems International wurde am Markt mit 2,27 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

