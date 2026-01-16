NASDAQ Composite Index-Titel CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CSG Systems International-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in CSG Systems International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das CSG Systems International-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 52,08 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CSG Systems International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 19,201 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 526,11 USD, da sich der Wert eines CSG Systems International-Anteils am 15.01.2026 auf 79,48 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 526,11 USD, was einer positiven Performance von 52,61 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für CSG Systems International eine Börsenbewertung in Höhe von 2,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at