NASDAQ Composite Index-Titel CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CSG Systems International-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in CSG Systems International-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

CSG Systems International-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des CSG Systems International-Papiers betrug an diesem Tag 58,38 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die CSG Systems International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,129 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.04.2026 gerechnet (80,07 USD), wäre die Investition nun 1 371,53 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 37,15 Prozent gleich.

Der CSG Systems International-Wert an der Börse wurde auf 2,29 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at