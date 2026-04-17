CSG Systems International Aktie
WKN: 899518 / ISIN: US1263491094
|CSG Systems International-Performance
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17.04.2026 16:04:41
NASDAQ Composite Index-Titel CSG Systems International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CSG Systems International von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das CSG Systems International-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 54,32 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CSG Systems International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 184,094 CSG Systems International-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 775,41 USD, da sich der Wert eines CSG Systems International-Anteils am 16.04.2026 auf 80,26 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,75 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete CSG Systems International eine Marktkapitalisierung von 2,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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