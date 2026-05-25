NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daktronics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Daktronics-Aktie Anlegern gebracht.

Die Daktronics-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Daktronics-Aktie betrug an diesem Tag 7,81 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 280,410 Daktronics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.05.2026 25 979,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,29 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 159,80 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Daktronics eine Marktkapitalisierung von 979,72 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at