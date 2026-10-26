Daktronics Aktie

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WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

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Daktronics-Anlage unter der Lupe 26.10.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daktronics-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Daktronics gewesen.

Das Daktronics-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,53 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Daktronics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,493 Daktronics-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.10.2026 216,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,60 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 116,16 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Daktronics belief sich jüngst auf 988,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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