WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

Lukrative Daktronics-Investition? 05.01.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Daktronics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Daktronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,34 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Daktronics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,990 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.01.2026 auf 19,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 237,89 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 137,89 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Daktronics belief sich zuletzt auf 967,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Daktronics Inc.

