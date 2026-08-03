NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Daktronics-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Daktronics-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7,49 USD. Bei einem Daktronics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,351 Daktronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Daktronics-Papiers auf 19,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 263,95 USD wert. Das entspricht einem Plus von 163,95 Prozent.

Der Börsenwert von Daktronics belief sich zuletzt auf 955,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at