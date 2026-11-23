Heute vor 3 Jahren wurde das Daktronics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11,91 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 83,963 Daktronics-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 521,41 USD, da sich der Wert eines Daktronics-Anteils am 20.11.2026 auf 18,12 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 52,14 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Daktronics belief sich zuletzt auf 865,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at