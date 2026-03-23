Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
23.03.2026 16:04:52
NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Daktronics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,08 USD. Bei einem Daktronics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 644,737 Daktronics-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Daktronics-Aktien wären am 20.03.2026 33 157,89 USD wert, da der Schlussstand 20,16 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 231,58 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Daktronics betrug jüngst 981,37 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
