NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Daktronics-Papier statt. Der Schlusskurs der Daktronics-Aktie betrug an diesem Tag 6,50 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 153,846 Daktronics-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 15.05.2026 2 929,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,04 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 192,92 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Daktronics betrug jüngst 920,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at