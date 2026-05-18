Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
|Lohnende Daktronics-Anlage?
|
18.05.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Daktronics-Papier statt. Der Schlusskurs der Daktronics-Aktie betrug an diesem Tag 6,50 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 153,846 Daktronics-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 15.05.2026 2 929,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,04 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 192,92 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Daktronics betrug jüngst 920,86 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daktronics Inc.
Analysen zu Daktronics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Daktronics Inc.
|16,40
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX legt zu -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während der deutsche Leitindex Gewinne verbucht. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.