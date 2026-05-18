Daktronics Aktie

Daktronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Daktronics-Anlage? 18.05.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Daktronics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Daktronics-Papier statt. Der Schlusskurs der Daktronics-Aktie betrug an diesem Tag 6,50 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 153,846 Daktronics-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 15.05.2026 2 929,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,04 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 192,92 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Daktronics betrug jüngst 920,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Daktronics Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Daktronics Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Daktronics Inc. 16,40 0,61% Daktronics Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX legt zu -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während der deutsche Leitindex Gewinne verbucht. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen