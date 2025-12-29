NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Daktronics-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Daktronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Daktronics-Papier bei 4,67 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 21,413 Daktronics-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 397,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 297,22 Prozent vermehrt.

Daktronics war somit zuletzt am Markt 904,73 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at