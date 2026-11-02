Daktronics Aktie

Daktronics ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Daktronics-Einstieg? 02.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Daktronics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Daktronics-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,50 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Daktronics-Aktie investiert, befänden sich nun 181,818 Daktronics-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 18,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 429,09 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 242,91 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Daktronics belief sich zuletzt auf 908,48 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Daktronics Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Daktronics Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Daktronics Inc. 17,10 1,79% Daktronics Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:38 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:37 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen