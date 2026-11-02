Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
|Profitabler Daktronics-Einstieg?
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02.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 5 Jahren eingefahren
Daktronics-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,50 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Daktronics-Aktie investiert, befänden sich nun 181,818 Daktronics-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 18,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 429,09 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 242,91 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Daktronics belief sich zuletzt auf 908,48 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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