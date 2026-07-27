Daktronics Aktie

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WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

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Performance im Blick 27.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Daktronics eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 27.07.2025 wurden Daktronics-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Daktronics-Papier bei 16,65 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Daktronics-Aktie investiert hat, hat nun 600,601 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 699,70 USD, da sich der Wert einer Daktronics-Aktie am 24.07.2026 auf 19,48 USD belief. Mit einer Performance von +17,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Daktronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 937,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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