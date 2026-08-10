Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
|Lohnende Daktronics-Investition?
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10.08.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Daktronics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Daktronics-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Daktronics-Papier an diesem Tag bei 6,10 USD. Bei einem Daktronics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 163,934 Daktronics-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 513,11 USD, da sich der Wert eines Daktronics-Papiers am 07.08.2026 auf 21,43 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 251,31 Prozent vermehrt.
Daktronics war somit zuletzt am Markt 1,03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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