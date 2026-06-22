Daktronics Aktie

Daktronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 22.06.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Daktronics von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Daktronics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Daktronics-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Daktronics-Anteile an diesem Tag 6,44 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Daktronics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 15,528 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.06.2026 auf 20,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 322,36 USD wert. Mit einer Performance von +222,36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Daktronics bezifferte sich zuletzt auf 1,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Daktronics Inc.

mehr Nachrichten