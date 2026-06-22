Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
|Langfristige Performance
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22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Daktronics von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Daktronics-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Daktronics-Anteile an diesem Tag 6,44 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Daktronics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 15,528 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.06.2026 auf 20,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 322,36 USD wert. Mit einer Performance von +222,36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Daktronics bezifferte sich zuletzt auf 1,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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