Daktronics Aktie

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WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

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Lohnender Daktronics-Einstieg? 09.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Daktronics von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Daktronics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Daktronics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,82 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Daktronics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 133,787 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 22 006,80 USD, da sich der Wert einer Daktronics-Aktie am 06.11.2026 auf 19,41 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 120,07 Prozent angewachsen.

Daktronics wurde am Markt mit 935,73 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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