Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
|Profitabler Daktronics-Einstieg?
|
16.02.2026
NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Daktronics von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Daktronics-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Daktronics-Papier an diesem Tag bei 4,11 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Daktronics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,331 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 668,86 USD, da sich der Wert eines Daktronics-Anteils am 13.02.2026 auf 27,49 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 568,86 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Daktronics belief sich zuletzt auf 1,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
