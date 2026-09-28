Daktronics Aktie

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WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

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Daktronics-Performance im Blick 28.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Daktronics von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Daktronics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 28.09.2023 wurde die Daktronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,09 USD. Bei einem Daktronics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 100,110 Daktronics-Aktien. Die gehaltenen Daktronics-Papiere wären am 25.09.2026 18 723,87 USD wert, da der Schlussstand 17,02 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 87,24 Prozent angezogen.

Der Daktronics-Wert an der Börse wurde auf 817,31 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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