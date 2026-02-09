Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
|Frühes Investment
|
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Daktronics von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Daktronics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 15,97 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Daktronics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 626,174 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Daktronics-Papiers auf 25,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 911,08 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 59,11 Prozent angezogen.
Insgesamt war Daktronics zuletzt 1,25 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daktronics Inc.
Analysen zu Daktronics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Daktronics Inc.
|21,73
|1,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.