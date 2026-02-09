Daktronics Aktie

WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

Frühes Investment 09.02.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Daktronics von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Daktronics gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Daktronics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 15,97 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Daktronics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 626,174 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Daktronics-Papiers auf 25,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 911,08 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 59,11 Prozent angezogen.

Insgesamt war Daktronics zuletzt 1,25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

