Daktronics Aktie

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WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

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Langfristige Investition 31.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daktronics von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Daktronics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Daktronics-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Daktronics-Aktie an diesem Tag bei 8,36 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 119,617 Daktronics-Aktien. Die gehaltenen Daktronics-Anteile wären am 28.08.2026 2 308,61 USD wert, da der Schlussstand 19,30 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +130,86 Prozent.

Daktronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 933,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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