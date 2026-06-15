NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daktronics von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Daktronics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Daktronics-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6,96 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 436,782 Daktronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Daktronics-Aktie auf 20,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 166,67 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 191,67 Prozent.

Der Daktronics-Wert an der Börse wurde auf 981,38 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at