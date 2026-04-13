NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daktronics-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das Daktronics-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Daktronics-Aktie betrug an diesem Tag 5,63 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 776,199 Daktronics-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 35 346,36 USD, da sich der Wert eines Daktronics-Anteils am 10.04.2026 auf 19,90 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 253,46 Prozent vermehrt.

Am Markt war Daktronics jüngst 961,95 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at