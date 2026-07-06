NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daktronics-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Daktronics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Daktronics-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,11 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Daktronics-Aktie investiert, befänden sich nun 1 636,661 Daktronics-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.07.2026 32 585,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,91 USD belief. Damit wäre die Investition um 225,86 Prozent gestiegen.

Alle Daktronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 960,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at