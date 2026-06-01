Daktronics Aktie

Daktronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

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Performance im Blick 01.06.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daktronics von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Daktronics-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Daktronics-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Daktronics-Anteile bei 14,84 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Daktronics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,739 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Daktronics-Papiers auf 20,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 139,35 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39,35 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Daktronics belief sich zuletzt auf 994,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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