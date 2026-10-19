NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Daktronics von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Daktronics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 19.10.2025 wurde das Daktronics-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 19,55 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 511,509 Daktronics-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 314,58 USD, da sich der Wert einer Daktronics-Aktie am 16.10.2026 auf 18,21 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 6,85 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Daktronics eine Börsenbewertung in Höhe von 875,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at