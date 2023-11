NASDAQ Composite Index-Titel Dassault Systèmes-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dassault Systèmes-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 20.11.2013 wurden Dassault Systèmes-Anteile an der Börse NASO gehandelt. Diesen Tag beendeten die Dassault Systèmes-Anteile bei 11,57 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Dassault Systèmes-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,643 Dassault Systèmes-Aktien. Die gehaltenen Dassault Systèmes-Aktien wären am 17.11.2023 396,29 USD wert, da der Schlussstand 45,85 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 396,29 USD entspricht einer Performance von +296,29 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at