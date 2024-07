NASDAQ Composite Index-Titel Dassault Systèmes-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dassault Systèmes-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Dassault Systèmes eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Dassault Systèmes-Aktie an der Börse NASO gehandelt. Diesen Tag beendeten die Dassault Systèmes-Anteile bei 51,04 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Dassault Systèmes-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,959 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 73,55 USD, da sich der Wert eines Dassault Systèmes-Papiers am 12.07.2024 auf 37,54 USD belief. Damit wäre die Investition 26,45 Prozent weniger wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at