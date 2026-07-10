NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: Hätte sich ein Investment in Deckers Outdoor vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Deckers Outdoor-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Deckers Outdoor-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 104,95 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 95,283 Deckers Outdoor-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Deckers Outdoor-Papiers auf 104,26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 934,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,66 Prozent verringert.

Deckers Outdoor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at