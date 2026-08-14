Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|Deckers Outdoor-Investment im Blick
|
14.08.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: Hätte sich eine Deckers Outdoor-Anlage von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Deckers Outdoor-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 93,05 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Deckers Outdoor-Aktie investierten, hätten nun 10,747 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 93,30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 002,70 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 0,27 Prozent.
Der Deckers Outdoor-Wert an der Börse wurde auf 12,46 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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