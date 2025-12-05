NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deckers Outdoor-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Deckers Outdoor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Deckers Outdoor-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Deckers Outdoor-Aktie bei 62,85 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 159,109 Deckers Outdoor-Anteilen. Die gehaltenen Deckers Outdoor-Papiere wären am 04.12.2025 15 314,24 USD wert, da der Schlussstand 96,25 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +53,14 Prozent.

Jüngst verzeichnete Deckers Outdoor eine Marktkapitalisierung von 13,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

