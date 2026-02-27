Deckers Outdoor Aktie

WKN: 894298 / ISIN: US2435371073

Deckers Outdoor-Investment im Blick 27.02.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deckers Outdoor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Deckers Outdoor-Aktien gewesen.

Die Deckers Outdoor-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 67,73 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 14,765 Deckers Outdoor-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Deckers Outdoor-Papiers auf 119,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 763,03 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 76,30 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Deckers Outdoor eine Börsenbewertung in Höhe von 16,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Deckers Outdoor Corp. 99,10 -2,12% Deckers Outdoor Corp.

