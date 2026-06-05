Deckers Outdoor Aktie

Deckers Outdoor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894298 / ISIN: US2435371073

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Deckers Outdoor-Performance 05.06.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Deckers Outdoor-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Deckers Outdoor-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 9,04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,060 Deckers Outdoor-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.06.2026 gerechnet (108,96 USD), wäre das Investment nun 1 205,09 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1 105,09 Prozent vermehrt.

Deckers Outdoor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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