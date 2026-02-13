NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Deckers Outdoor-Aktien gewesen.

Die Deckers Outdoor-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Deckers Outdoor-Anteile bei 8,26 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 210,654 Deckers Outdoor-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 140 460,05 USD, da sich der Wert eines Deckers Outdoor-Anteils am 12.02.2026 auf 116,02 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 304,60 Prozent angezogen.

Deckers Outdoor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at