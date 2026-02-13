Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|Profitables Deckers Outdoor-Investment?
|
13.02.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor 10 Jahren eingefahren
Die Deckers Outdoor-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Deckers Outdoor-Anteile bei 8,26 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 210,654 Deckers Outdoor-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 140 460,05 USD, da sich der Wert eines Deckers Outdoor-Anteils am 12.02.2026 auf 116,02 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 304,60 Prozent angezogen.
Deckers Outdoor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deckers Outdoor Corp.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite klettert nachmittags (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.01.26