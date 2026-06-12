Deckers Outdoor Aktie

Deckers Outdoor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894298 / ISIN: US2435371073

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Deckers Outdoor-Performance im Blick 12.06.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deckers Outdoor von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Deckers Outdoor-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Deckers Outdoor-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Deckers Outdoor-Papier bei 107,70 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9,285 Deckers Outdoor-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 11.06.2026 1 061,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 114,37 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 6,19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Deckers Outdoor bezifferte sich zuletzt auf 15,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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