Deckers Outdoor Aktie

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WKN: 894298 / ISIN: US2435371073

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Profitabler Deckers Outdoor-Einstieg? 25.09.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deckers Outdoor von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Deckers Outdoor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Deckers Outdoor-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,38 USD. Bei einem Deckers Outdoor-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 96,386 Deckers Outdoor-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 78,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 583,61 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 658,36 Prozent.

Am Markt war Deckers Outdoor jüngst 10,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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